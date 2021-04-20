Sinan Engin: "Aboubakar çık oyna, Beşiktaş'ın dengesini bozma!"

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki maddeden ötürü oynamadığını iddia ederek bazı ifadelerde bulundu.

"Beşiktaş'ın dengesini bozma"

Sinan Engin canlı yayında golcü futbolcuya seslenerek, "Sevgili Aboubakar, Sergen abin sana ne diyorsa dinle. Bu Beşiktaş sana kucak açtı. Sen Beşiktaş için çok önemlisin. 7 tane final maçı var, şampiyonluk var. Beşiktaş taraftarı senden çok şey bekliyor. Sergen hocanı yalnız bırakma. Para çözülür. Sakın oynamayarak Beşiktaş'ın dengesini bozma. Hakkını fazlasıyla alırsın." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın sözleşmesindeki madde ne?

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'la bu sezon 30 maça çıktığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Kamerunlu golcü şu ana kadar siyah-beyazlı formayla toplamda 28 maça çıktı, 16 gol ve 5 asist yaptı.

Fenerbahçe derbisinden beri yok

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giyen Aboubakar sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kaçırmıştı.

"Baldırında iç kanama var"

Futbol yorumcusu Ali Ece ise Aboubakar'ın sakatlık yaşadığı baldırında iç kanama olduğu ve bu yüzden oynayamadığını söylemişti.

(Ajansspor)