Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı

Avrupa Kupaları yolculuğuna UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps’ı eleyerek başlayan FC Shkupi, 2. ön eleme turunda Avrupa ve Hırvatistan futbolunun güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb’e şanssız bir şekilde elenerek taraftarlarını üzmüştü.

Şimdi gözler 11 Ağustos Perşembe günü Üsküp’te oynanacak rövanş maçına çevrildi. FC Shkupi, evinde oynayacağı karşılaşmada İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers’ı elerse, Avrupa Ligi gruplarında yer almak için Qarabağ FK veya Ferencvaros TC takımlarından biri ile play - off mücadelesi verecek.

Kuzey Makedonya ekibi, Shamrock Rovers’a elenmesi halinde ise Konferans Ligi’nde Klaksvik FC veya FC Balkani ile play-off maçları oynayıp, Avrupa yolculuğunu sürdürecek.