Sergio Ramos'tan kötü haber

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Sergio Ramos'un korona virüse yakalandığını duyurdu.

İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki yıldız savunmacıya yapılan PCR testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Karantina sürecine alınan ve hali hazırda sakatlığı bulunan Ramos, bir süre daha takımını yalnız bırakacak.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Liverpool'un konuğu olacak.

(Milliyet)