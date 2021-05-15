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Sergen Yalçın’ın gözyaşları
Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.
Spor 15.05.2021, 22:36
Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.Süper Lig’in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray’ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu. Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı. Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.
Muhammed 56 dakika önce
Yesbe şampiyon besiktas ????
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