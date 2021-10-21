banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF Yönetimi'ne verdi.

Spor 21.10.2021, 14:25
Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

İSTANBUL (AA) - Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı.

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK yönetimi, istifalarını TFF Yönetim Kuruluna sundu.

Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

#spor
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2