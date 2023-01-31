Serbest Güreş Milli Takımı, Zagreb’e gitti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Zagreb Open Ranking Serisi’ne katılacak Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak bu kente gitti.

Serbest Güreş Milli Takımı, 1-5 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Zagreb Open Ranking Serisi’nde mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan milli güreşçiler, organizasyonun düzenleneceği Zagreb’e gitti. 2023 yılının ilk Ranking Serisi olan turnuvada Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, 4 sıklette mindere çıkacak.

“Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na iyi hazırlanmak”

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, “A Milli Takım olarak ilk turnuvamız. Hem Serbest Milli Takımımız hem de Grekoromen Milli Takımımız yer alacak. 2023 için uluslararası turnuvalarda boy göstermeye başlıyoruz. Zagreb’in ardından bir Ranking Serisi ve martta İstanbul’da düzenlenecek Yaşar Doğu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası olacak. Bu organizasyonlarda da başarıyla mücadele edip hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na iyi hazırlanmak” ifadelerini kullandı.

Turnuvada 4 sıklette ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek Serbest Güreş Milli Takımı’nda Emrah Ormanoğlu (61 kg), Fazlı Eryılmaz (74 kg), Ramazan Sarı (79 kg) ve İbrahim Çiftçi (97 kg) yer alıyor.

Grekoromen Güreş Milli Takımı ise turnuvada 5 sporcuyla 5 sıklette yarışacak.