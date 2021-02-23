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Şenol Güneş: "Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki en güçlü rakipleri Hollanda ve Norveç ile mart ayında karşılaşacaklarını, hedeflerinin ise 2022 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyledi.

Spor 23.02.2021, 17:17
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Şenol Güneş: "Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki en güçlü rakipleri Hollanda ve Norveç ile mart ayında karşılaşacaklarını, hedeflerinin ise 2022 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri, milli oyuncuların son durumu ve Türk futbolunu yakından birçok konuyla alakalı TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. Mart ayında başlayacak eleme müsabakaları Dünya Kupası’na katılmak için heyecanla beklediklerini aktaran Güneş, "En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç ile başlıyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılım önemli. En üst organizasyonlarda olmak ülkenin ve futbolun tanıtımı için çok önemlidir. Mart ayında iki tane güçlü rakibimiz ile karşılaşacağız, hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. 2002’ye katılmıştık, başarı elde etmiştik. Bunlar güzel şeylerdi. Sportif başarı, ülke tanıtımı. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Yeterli değiliz"

Bundan 20-30 sene öncesine göre ülke olarak tesiste, eğitimde, uluslararası başarıda daha iyi durumda olunduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Yeterli miyiz? Değiliz. Avrupa Şampiyonası’nda kendimizi sunacağız ama Dünya Kupası daha önemli. 20 yıl geçmiş olacak. Buna katılmak istiyoruz, zorlukları da biliyoruz. FIFA sıralamasında 14. sırada olan Hollanda ve 44. sırada olan Norveç var. İkisi de yükselen değer" ifadelerini kullandı.

"Herkese kapımız açık"

Milli takımda zaman zaman farklı oyunculara yer verdiğini ve bunun devam edeceğini de sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu takım Türkiye’nin sahiplendiği bir takım. Değişimler elbet olacak. Herkese kapımız açık. İhtiyaç olduğunda bütün oyuncular alınıyor. Kaan - Merih ile başladık, Merih - Çağlar oldu, Ozan bir ara geldi, sonra ne olacak bilmiyoruz. Oyuncular var ama günün koşullarında bir takım oluşturuyorsun. Alınmayan da çalışmalı, alınınca da görevini iyi yapmalı. Mevcut oyuncular da kısa sürede buraya oturdu, kolay olmadı. Ben kulüpler bazında oyuncu seçmiyorum. Mevkilere bakıyorum, ihtiyacımızı görüyorsa, ona uygun tercihler yapıyorum" şeklinde konuştu.

Ozan Kabak değerlendirmesi

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak hakkında da konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Ozan Kabak, Schalke 04’e transfer oldu, kaybeden bir takım oyuncusu oldu, moral olarak da etkileniyor. Liverpool’a transfer oldu, orada da başarıyı ve başarısızlığı görecek, bu yıkılmasını gerektiren bir şey değil. Öğrenmenin esas alındığı bir yerde başarılı olursunuz. İlk maçında olumsuz bir görüntü olabilir. Bunlar olacak, maça gelince hazırlanmak önemli. Mart ayına hazırlanın diye ben söyledim zaten."

"Cenk’in oynayacak bir takıma gelmesine sevindim"

Cenk Tosun’un, Beşiktaş’a geri dönmesine sevindiğini aktaran A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, "Cenk giderken üzüldüm, oynamadığı zaman daha çok üzüldüm. İyi bir transfere gitti. Üretim yaparsak, böyle dövizler kazanırız. Türk parasını dışarı vermektense dövizi buraya getirip değerli kılmak önemli. Sakatlıkları oldu. Döndüğünüzde takım da iyi gittiğinizde yer bulamayabilirsiniz. Avrupa’da isteyen birkaç takım vardı, Türkiye’ye gelmesi motivasyonunu arttırır, oynaması önemli. Her maçta oynamasa bile sahaya çıkıp oynaması önemli. Burak, Cenk, Kenan oynarsa, biz mutlu oluruz. Oynayacak bir takıma gelmesine sevindim. Uzun süre ayrı kaldığı için moral olarak da düşmüş olabilir, o sıcaklığı burada görmesi önemli" diye konuştu.

"Yurt dışına çıkan oyuncuları takdir ediyorum"

"Yurt dışına çıkan oyuncuları takdir ediyorum, tebrik ediyorum, gurur duyuyorum" diyen ay-yıldızlıların çalıştırıcısı, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Orada başarılı olmak da önemli. Cenk’in Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım’da oynadığı oyun onu öne çıkardı. Parayı verirken ondan bir şey bekliyorlar. Merih’i alırken, Ozan’ı alırken adam 10 veriyorsam 30-40 alacağım diyor, onu hesaplıyor. Bunun sahnesi milli takım ve uluslararası lig. Şampiyonlar Ligi’nde, UEFA’da olmak gerekir."

"Hakem kararı çok uzun tartışılıyor"

Süper Lig ile alakalı da görüşlerini bildiren Şenol Güneş, "Oyun akışı giderken hakem kararı çok uzun tartışılıyor. Maçlar bitiyor televizyonda, gazetede tartışıyoruz. Bu bizim pastamız, bunun iyi olması için kimseden özveri beklemeyeceğiz. Hakların korunması için Kulüpler Birliği ve TFF var, burada konuşursun. Medyada konuşarak olmaz. Herkes talep ediyor ama çatışma varken nasıl olacak? Kavgayı yapan büyük kulüpler. Yapanlar da şimdi kafa kafaya geldiler. Bütün takımlara saygı duyuyorum, Trabzon doğumluyum, Trabzonspor ve Beşiktaş’ta çalıştım, Galatasaray, Fenerbahçe, hepsine saygı duyuyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz" açıklamasını yaptı.

"Üretim yapmamız lazım"

Türk futbolunun en büyük problemlerinden birinin ’üretmek’ olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, "Galatasaray’ın UEFA Kupası şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin Zico dönemi Şampiyonlar Ligi performansı, benim zamanında Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız sonuçlar. Lyon, Leipzig ve Porto vardı ve onlar devam ediyorlar, bütçeleri artı veriyor. Bizde eksi. Kulüplerimizin hepsinin iyi oynamasını, başarılı olmasını, ekonomik olarak güçlenmesini ve uluslararası alanda başarılı olmasını istiyorum. Bunun için üretim yapmamız lazım. Durumu tespit etmemiz lazım, yarışırken üretimi unutuyoruz. Ben yarışırken yerli-yabancı bakmam, en iyi 11’i çıkarırım. Siz öyle bir sistem kurarsınız ki genç oynar. Rıdvan vardı, N’Sakala alındı. İkisi de yokken Dorukhan oynadı" dedi.

"Sahanın olmazsa olmaz iyi olması lazım"

Bozuk zemine sahip olan takımlara saha bakım parasının verilmemesi gerektiğini savunan başarılı çalıştırıcı, "Sahaların bakımıyla ilgili parayı sene sonuna kadar zemin iyiyse vereceksin, yoksa vermeyeceksin. O sahanın olmazsa olmaz iyi olması lazım, maalesef kötü. Paralar sadece transfere veriliyor, çok transfer yapan da sonunda zarar ediyor. Bir tane şampiyon olacak, sonunda batmasınlar" diyerek sözlerini noktaladı.
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