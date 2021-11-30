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Şansal Büyüka: "Pereira Fenerbahçe’nin hocası değil"

Futbol yorumcusu Şansal Büyüka, "Pereira Fenerbahçe’nin hocası değil" dedi.

Spor 30.11.2021, 12:19
Şansal Büyüka: "Pereira Fenerbahçe’nin hocası değil"

Futbol yorumcusu Şansal Büyüka, "Pereira Fenerbahçe’nin hocası değil" dedi.

Türk futbolunun duayen isimlerinden Şansal Büyüka, D-Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol programının konuğu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın performansını değerlendiren Şansal Büyüka, "Fenerbahçe geçen yıla oranla daha iyi. Geçen yıl son maçta şampiyonluğu kaçırmış olmasına rağmen bu seneki futbol düzenini geçen yıldan daha iyi buluyorum. Vitor Pereira bana göre Fenerbahçe’nin hocası değil. Ben winner hoca gelmesinden yanaydım açıkçası. Hatta transferden çok hocaya yatırım yapıp kendi ekolünü oluşturacak, kendi futbol düzenini sahaya yansıtıp bunu rakibe kabul ettirecek bir hoca bekliyordum. Ben her şeyden önce güçlü oyun isteyen biriyim. O açıdan Perreira beni tatmin etmedi. Ali Koç’u eleştirdiğim 1 numaralı konu Fenerbahçe’ye layık bir santrfor bulamadı. Ali Koç yönetiminin futbolda hiç doğru gitmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Büyük takımlarda büyük hocalar görev yapar"

Perreira’nın ’Fenerbahçe Avrupa Ligi’ni kazanmaya müsait değil’ sözlerini de değerlendiren Büyüka, "Skandal. Bu takım Aykut Hoca döneminde yarı final oynadı. 1 kişisel hata yapmasa belki Benfica’yı da Portekiz’de eliyordu. Hedefi büyük koyacaksın, büyük adamlarla oynayacaksın. Büyük kulüplerde büyük takımları büyük insanlar yönetir. Büyük takımlarda büyük hocalar görev yapar. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur" ifadelerini kullandı.

"Mesut halen o fizik gücüne ulaşabilmiş değil"

Şansal Büyüka, sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Mesut geldiğinde 11 ay futbol oynamamış biri vardı. 11 ay oynamamak altından kolay kalkılacak bir yük değil. 11 ay oynamadıktan sonra kendini toparlamak uzunca bir süre alır, ki alıyor. Mesut halen o fizik gücüne ulaşabilmiş değil. Galatasaray maçında Mesut’un attığı gol itibariyle fizik gücünden umutlandım. Topu santranın gerisinden alıp 50 metre sürüşü, bitirişi etkileyiciydi. Mesut’un oynaması gereken bölge forvet arkası, kenar değil" dedi.

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