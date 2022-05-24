Şansal Büyüka açıkladı! İşte TFF'nin yeni başkanı!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi gazeteci Şansal Büyüka'dan flaş bir iddia geldi.
"Mehmet Büyükekşi TFF başkanı seçilecek"
Büyüka, Milliyet Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı seçileceğini iddia etti.
Büyüka şu sözlere yer verdi:
"TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim."
Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... "İyi insan" diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten "iyi" olması gereken insan için, artık "iyi" olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı.
Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek.
Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz.
Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene "ağam", gidene "paşam" derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."
Mehmet Büyükekşi kimdir?
Esi Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı.