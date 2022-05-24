Şansal Büyüka açıkladı! İşte TFF'nin yeni başkanı!

"Mehmet Büyükekşi TFF başkanı seçilecek"

Büyüka, Milliyet Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı seçileceğini iddia etti.

Büyüka şu sözlere yer verdi:

"TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim."

Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... "İyi insan" diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten "iyi" olması gereken insan için, artık "iyi" olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı.

Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek.

Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz.

Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene "ağam", gidene "paşam" derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."