Samsunspor zorlu Menemenspor virajında

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Samsunspor, ligin 13. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 11 maçta 20 puan toplayan Samsunspor ile 11 maçta 13 puan toplayan Menemenspor, ligin 13. haftasında 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Menemenspor ise 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Samsunspor rakip filelere 15 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Menemenspor ise rakip filelere 12 gol atıp, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Menemenspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Menemenspor 5 deplasman maçında 4 gol atıp, 3 gol yedi. Samsunspor ise kendi sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 11 gol atan kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 6 gol gördü.

Aralarındaki tek maçı Mert Hakan Yandaş’lı Menemenspor kazandı

Samsunspor ile Menemenspor daha önce sadece 1 kez birbirleriyle karşı karşıya geldiler. 26 Ekim 2016’da Samsun’da oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında şu anda Fenerbahçe’de oynayan Mert Hakan Yandaş’ı da kadrosunda bulunduran Menemenspor, karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı. Samsunspor’un tek golünü Mehmet Çakır atarken, Menemenspor’un gollerini ise sırasıyla Mert Hakan Yandaş, Veli Çetin, Tayfun Yılmaz ve Tayfun Aydoğan kaydetmişti.

Salı günü saat 19.00’da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.