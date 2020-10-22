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Samsunspor ile Keçiörengücü 6. randevuya çıkacaklar

TFF 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA KARŞILAŞACAK OLAN SAMSUNSPOR İLE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ RESMİ MÜSABAKALARDA 6. KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR.

Spor 22.10.2020, 12:59
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Samsunspor ile Keçiörengücü 6. randevuya çıkacaklar

TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü resmi müsabakalarda 6. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Keçiörengücü daha önce 5 kez karşı karşıya geldiler. 2 takım arasında oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor ve Keçiörengücü’nün ikişer galibiyetleri bulunuyor. Takımlar arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin iddialı 2 takımı daha önce Samsun’da 2 kez karşı karşıya geldiler. Samsun’un ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmanın 1’ini Samsunspor, 1’ini de Keçiörengücü kazandı. Kırmızı-beyazlılar Samsun’da oynanan karşılaşmalarda toplam 3 gol atarken, Keçiörengücü ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

En son 3 Nisan 2019’da o zamanki adıyla TFF 2. Lig’de karşılaşan Samsunspor-Keçiörengücü mücadelesi 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. O sezon 76 puanla şampiyon olarak direkt TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü’nün yanı sıra 73 puan toplayan Samsunspor ligi 3’üncü sırada bitirmiş ve play-off’larda Sakaryaspor’a elenmişti.

Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 6 gol kaydetti. Keçiörengücü ise Samsunspor filelerine 5 gol gönderebildi. Bu sezon geride kalan 6 haftada Keçiörengücü 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderen Keçiörengücü, kalesinde ise 2 gol gördü. Samsunspor ise geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayabildi. Rakip filelere 7 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 19.00’da karşılaşacak 2 takımın mücadelesini hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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