Samsunspor ile Keçiörengücü 6. randevuya çıkacaklar
TFF 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA KARŞILAŞACAK OLAN SAMSUNSPOR İLE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ RESMİ MÜSABAKALARDA 6. KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü resmi müsabakalarda 6. kez birbirlerine rakip olacaklar.
Samsunspor ile Keçiörengücü daha önce 5 kez karşı karşıya geldiler. 2 takım arasında oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor ve Keçiörengücü’nün ikişer galibiyetleri bulunuyor. Takımlar arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin iddialı 2 takımı daha önce Samsun’da 2 kez karşı karşıya geldiler. Samsun’un ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmanın 1’ini Samsunspor, 1’ini de Keçiörengücü kazandı. Kırmızı-beyazlılar Samsun’da oynanan karşılaşmalarda toplam 3 gol atarken, Keçiörengücü ise 2 gol atma başarısı gösterdi.
En son 3 Nisan 2019’da o zamanki adıyla TFF 2. Lig’de karşılaşan Samsunspor-Keçiörengücü mücadelesi 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. O sezon 76 puanla şampiyon olarak direkt TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü’nün yanı sıra 73 puan toplayan Samsunspor ligi 3’üncü sırada bitirmiş ve play-off’larda Sakaryaspor’a elenmişti.
Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 6 gol kaydetti. Keçiörengücü ise Samsunspor filelerine 5 gol gönderebildi. Bu sezon geride kalan 6 haftada Keçiörengücü 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderen Keçiörengücü, kalesinde ise 2 gol gördü. Samsunspor ise geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayabildi. Rakip filelere 7 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.
Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 19.00’da karşılaşacak 2 takımın mücadelesini hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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