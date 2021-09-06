Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah’ı kadrosuna kattı

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor bu sezonki 23. transferini Gineli forvet oyuncusu Elhadj Abdourahamane Bah’ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Samsunspor bu sezonki 23. transferini forvet bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Academie Sainte Marie forması giyen 20 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Elhadj Abdourahamane Bah ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Samsunspor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz son olarak Academie Sainte Marie forması giyen 20 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Elhadj Abdourahamane Bah ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Bu sezon 23 oyuncu kadroya katıldı

Kırmızı-beyazlılar bu sezon Elhadj Abdourahamane Bah’ın yanı sıra Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, BB Erzurumspor’dan Brahim Darri (Denizlispor’a transfer oldu), Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj (Vllaznia’ya transfer oldu), Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, O. Lyon’dan sol bek Melih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan, FC Napredak Krusevac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic, Yeni Malatyaspor’dan hücum oyuncusu Moryke Fofana ve Karacabey Belediyespor’dan stoper Berk Taşkın’ı transfer etti.