Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam E, G, F ve H grup maçları oynandı. Öne çıkan mücadelede Bayern Münih, Barcelona’yı 3-0 mağlup etti.
Spor 15.09.2021, 00:24
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam E, G, F ve H grup maçları oynandı. Öne çıkan mücadelede Bayern Münih, Barcelona’yı 3-0 mağlup etti.
Bu akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0
Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3
F Grubu
Young Boys: 2 - Manchester United: 1
Villarreal: 2 - Atalanta: 2
G Grubu
Sevilla: 1- Salzburg: 1
Lille: 0 - Wolfsburg: 0
H Grubu
Malmö FF: 0 - Juventus: 3
Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0