Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede? Finalde seyirci olacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun finalistleri belli oldu. İstanbul'daki dev final İngiliz düellosuna sahne olacak. Manchester City - Chelsea finaliyle ilgili bilmeniz gerekenler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona gelindi. İngiltere'nin iki dev kulübü Manchester City ile Chelsea adını finale yazdırdı.
2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.
2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu finali İstanbul'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 finalinin ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde finale ev sahipliği yapacak.
2020 finali için hazırlanan İstanbul, pandemi nedeniyle finalin Portekiz'e alınmasının ardından 2021 finaline ev sahipliği yapacak.
Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması Türkiye'de yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde seyirci olacak mı?
Corona virüs nedeniyle uzun süredir taraftarlar tribünlerden uzak. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde sınırlı sayıda taraftar olması bekleniyor. Stadyuma yüzde 25 oranında taraftar alınması beklenirken kararın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Yüzde 25 kapasite kabul edilirse İstanbul'daki finalde yaklaşık 19 bin taraftar tribünde yer alabilecek.