banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti

Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe maçında

Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi. Milli Takım teknik heyetine ve futbolculara başarılarından dolayı plaket verildi.

Spor 26.09.2021, 18:50
Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe maçında

Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi. Milli Takım teknik heyetine ve futbolculara başarılarından dolayı plaket verildi.

Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında sarı-kırmızılıların konuğu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Kupa ile taraftarları selamlayan milli futbolcular ve teknik ekibe, Galatasaray Kulübü başarılardan dolayı plaket verdi. Plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp takdim etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli futbolculara ’Türkiye sizinle gurur duyuyor’ tezahüratları yaparak destek verdi

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Göztepe 6 5
18. Kasımpaşa 6 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Eyüpspor 7 13
4. Ankaragücü 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 6 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Wolverhampton 6 6
14. Arsenal 5 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Barcelona 6 12
6. Valencia 7 11
7. Osasuna 7 11
8. Rayo Vallecano 6 10
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0