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Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe maçında
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi. Milli Takım teknik heyetine ve futbolculara başarılarından dolayı plaket verildi.
Spor 26.09.2021, 18:50
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi. Milli Takım teknik heyetine ve futbolculara başarılarından dolayı plaket verildi.
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında sarı-kırmızılıların konuğu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Kupa ile taraftarları selamlayan milli futbolcular ve teknik ekibe, Galatasaray Kulübü başarılardan dolayı plaket verdi. Plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp takdim etti.
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