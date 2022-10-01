Şakir Özkayımoğlu: "Göztepe armasının farkındalığını hisseden oyuncularla yolumuza devam edeceğiz"

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, 3-0 kaybettikleri Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Göztepe armasının farkındalığını hisseden oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Göztepe, Pendikspor deplasmanında sahadan 3-0 yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Kötü günümüzdeydik. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Rakibin 2. golü sonrası demoralize olduk. Şimdi önümüzde BAY haftası var. En kısa sürede toparlanacağız. Bunun üstesinden kalkacağımıza eminiz. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Göztepe armasının farkındalığını hisseden, hissettiren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Göztepe yönetimi ve camiası bu yenilgiyi hiç hak etmiyor. Bu durumun üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.