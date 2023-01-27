Şakir Özkayımoğlu: “Doğru işler yapıyoruz”

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, Bandırmaspor maçının ardından çok doğru işler yaptıklarını ifade ederek, “Oyuncular çok konsantre, soyunma odasında inanılmaz bir sevinç vardı” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Göztepe, konuk ettiği Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, istediklerini sahaya yansıttıklarını söyleyerek, “Bandırma çok önemli bir takım. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldılar” dedi.

Oyuncularını tebrik ederek konuşmaya başlayan Özkayımoğlu, “Çocukların hepsini tebrik ediyorum. Çok doğru işler yapıyoruz. Oyuncular çok konsantre ve çok bağlılar bu takıma; soyunma odasında inanılmaz bir sevinç vardı. Son cezalı maçımız. 15 gün sonra muhteşem taraftarımızla dönüyoruz. Bandırma çok önemli bir takım. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldılar. Merkezden başlattıkları atakları engellemek için çalıştık, bunda da başarılı olduk. Zor gol yiyen bir takımız. Bulduğumuz pozisyonları da değerlendirdik. Birkaç tane daha gol atabilirdik ve farklı bir sonuçta ortaya çıkabilirdi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.