Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Sakarya’nın büyük bir camia olduğunu ifade ederken, Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise kazanma alışkanlığı elde edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

“Geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Sakaryaspor büyük bir camia tabi sadece takımla mücadele etmiyorsunuz. Taraftarı, takımı ateşliyor kendi sahasında, geçmişi çok büyük bir takım. Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz, arkası da geliyor bu işin. Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlarına doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik. Tabi bu karşı takımı avantajlı içeriye soktu. Bizim de hücum hattında çok fazla alternatifimiz yoktu, stoperi, santrafor yapmak zorunda kaldık. Sonra kaptanda atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım. Çünkü çok zorlu şartlarda mücadele ettik. Takım mücadelesine devam eder futbol bu, bir gün yenersin, bir gün yenilirsin ama 3-1 iken bile penaltı kaçtı Sakarya’nın, biz 3-2’yi kovaladık, 10 kişiyle hücum yapabildik. Bundan sonra başarılar diliyorum, daha güzel günler de görürsünüz inşallah. Çünkü geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur” dedi.

“Konsantrasyonumuzu yüksek tutacağız ve kazanma alışkanlığı elde edeceğiz”

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, “Milli takım arasından sonra 12-13 günlük süre zarfı içerisinde tabii ki çalışmalarımızı yaptık ama özellikle hazırlık döneminde çok fazla hazırlık maçı oynamış ve lige de 6 maç oynamış şekilde girdiğimiz için o arada maç yapmayı tercih etmedim. Daha ziyade sakatlıktan dönen, takıma yeni katılmış oyuncuların antrenman seviyesini yükseltme amacımız vardı. Bunun ilerleyen haftalarda olumlu etkileri olacak ama oyuna ilk başladığımız anda tam konsantrasyonu sağlayamadık, oyunun içine giremedik. Saha içi kalibrasyonumuzda belli dengesizlikler vardı. Bu anlamda rakiple topu çok fazla ayağında tutmayıp uzun toplarla üstümüze gelince onların da bize katmış olduğu dağınıklıkla tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ikinci yarı konsantrasyonumuzla kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtma isteğimizle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık, mutluyum. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Tabii ki bu ligde kolay maç, zor maç ayrımı yapmak mümkün değil zaten bu ligi zevkli yapan en önemli olay en alttaki takımın en üstteki takımı yenebilme ya da puan alabilmesi. Burada biz dikkatimizi, konsantrasyonumuzu yüksek tutacağız ve kazanma alışkanlığı elde edeceğiz” diye konuştu.