Sait Karafırtınalar: "Çocukların istekli oynaması bizi sevindirdi"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası, "Çocukların coşku ile maçı istemesi bizi sevindirdi” dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "2 takımı da tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı sadece skor bizi mutlu etmedi. İki ayrı yarıda maç oynadık, duran bir toptan gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlar da var, neticesinde 1-0 mağlup olduk ama çocukların coşku ile maçı istemesi bizi sevindirdi. Milli takım arasında çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.