ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN CUMHURİYET’İN 98. YILINA ÖZEL NEFESSİZ 100 METRE DALIŞ

Paletsiz, tüpsüz ve nefessiz 100 metre derinliğe dalacak olan serbest dalış dünya rekortmeni, milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet’in 98. yılına ithafen 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Kaş Beldesi’nde Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisinde hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

94 metre olan dünya rekorunu, 98 metre veya daha derine paletsiz ve tüpsüz inerek kırmayı hedefleyen milli sporcu Şahika Ercümen, rekor denemesini 26 Ekim Salı günü Kaş’ta gerçekleştirecek.

Milli sporcu, UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Türkiye Elçisi olarak bu rekor denemesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Sudaki Yaşam” temalarına da dikkat çekecek. Özellikle plastik atıklar ve istilacı türlerle ilgili farkındalık oluşturmak isteyen sporcunun rekor denemesi sosyal medyada canlı yayından izlenebilecek.

Odeabank ve Greenpetition sponsorluğunda 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Kaş Beldesi’nde, 98 metre derine tüpsüz dalarak dünya rekoru denemesi yapacak olan Şahika Ercümen için nefesler şimdiden tutuldu.

Şahika Ercümen kimdir?

Profesyonel serbest dalgıç, serbest dalış eğitmeni, beslenme ve diyet uzmanı Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985'te Çanakkale’de doğdu. Lise eğitimini Milli Piyango Anadolu Lisesi, Çanakkale’de tamamladı. Ünivesite eğitimini Ankara Başkent Üniversitesi'nde, Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olarak tamamlayan Şahika Ercümen, Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans programındaki yüksek lisans eğitimini almaya devam ediyor.

Çocukluğunda yaşadığı astım rahatsızlığı üzerine spora başladıktan sonra su sporlarının birçok dalında dünya çapında başarılar elde etti. 1998’den beri katıldığı yüzme ve sualtı sporları müsabakalarında, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kazandığı madalya, aldığı çeşitli özel ödüller ve kupaların yanı sıra, ulusal rekor ve 10 tane de resmi Dünya Rekoru kırdı.

Çeşitli reklam, sinema filmleri ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan milli sporcu, engelliler ile dalış, suların korunması ve nesli tehlike altında olan türler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Ayrıca televizyon programı ve organizasyonlarda sunuculuk yapmasının yanı sıra doğru nefeslenme, başarı, motivasyon gibi konularda da seminerler veriyor.