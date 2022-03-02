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Sağlık için spor, spor için deneyim

Diyabet ve obezite ile mücadelede en etkili yol olan sporla bağların koparılmaması uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık, spor yaralanmalarına karşı uyarıda bulundu. Işık, “Bilinçsiz sportif aktiviteleri cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilir. Özellikle fazla kilolu kişilerin spora, kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketlerle başlamaması gerektiği” uyarısında bulundu.

Spor 02.03.2022, 15:44 02.03.2022, 16:09
Sağlık için spor, spor için deneyim

Spor yapanların sayısı gün geçtikçe artmakta. Özellikle yaz ayının yaklaşmasıyla daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmak isteyenler spora başlıyor. Sporun kalp damar hastalıkları gibi ölümcül hastalıkların oluşma riskini önemli oranda yok ettiğini belirten Emsey Hospital İleri Eklem Cerrahisi Ünitesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Spor yapanlar arasında en sık kas, tendon ve bağ yaralanmaları görülüyor

Havaların güzelleşmesiyle toplumda spor yapma oranının arttığını ifade eden Doç. Dr. Çetin Işık, hayatın bir parçası haline gelen sporun bilinçsiz yapılması halinde ortaya çıkabilecek sakatlanmalar hakkında bilgi verdi:

“Yazın gelmesiyle kısa yoldan kilo verme telaşına giren kişilerde spor kazalarının görülme sıklığı artmaktadır. Bu kişilerde en sık kas, tendon ve bağ yaralanmaları olmaktadır. Menüsküs ve kıkırdak yaralanmalarının oranı da az değildir. Bilinçsiz sportif aktiviteler maalesef cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilmektedir. Spor yaparken yaşanılan sakatlanmaların sebeplerinden bazıları doğal yaşlanmayla ilgili olabiliyor. Genç bir kişi ile yaşlı bir kişi arasında kas kemik yapı farklılıkları vardır. Belli bir yaş üstü kişiler kendi sınırlarını iyi tespit ederek, yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebilirler. Özellikle fazla kilolu kişiler spora başlamadan önce kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketle başlamamalıdır. Koşmak gibi ağır egzersizlere geçmeden önce yürüyüş, yüzme ve küçük egzersizlerle kilo kontrol altına alınarak kas kitlesi arttırılmalıdır.”

Araştırmalara göre Türk halkının sadece yüzde 4,8&amp;#39;i düzenli spor yapıyor - SAĞLIK Haberleri

En önemli seçimlerden biri ayakkabı

“Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini azaltmaktadır. Spor sonrası oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmak için basit önlemler alınabilir” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Çetin Işık, “Örneğin; aşırı ve tekrarlayıcı aktiviteler mümkünse tercih edilmemeli, yapılacaksa seviyesi aşama aşama arttırılmalıdır. Spor yapılacak zemine uygun ayakkabı seçilmeli bu sayede daha az enerji tüketimi ve daha fazla verimlilik sağlanmalıdır” dedi.

"Sporu sınırlayın"

Doç. Dr. Çetin Işık, ‘Spor yapmak sağlıklı ancak fazla spor yaparak sağlığınızı tehlikeye atmayın’ uyarısında bulundu.

Spor öncesi mutlaka ısınma ve germe egzersizlerinin atlanmaması hatta spor cerrahisi konusunda tecrübeli hekimlere başvurulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Işık, “Vücudunuza dayanamayacağından fazla yük yükleyerek kaslarınızı yormayın. Haftada 4 gün spor yaparak, diğer günlerde bisiklet kullanmak, koşmak ve yürümek gibi aktivitelerde bulunarak kaslarımızı dinlendirebiliriz. Herhangi bir yaralanma durumunda da ilk ve acil müdahale konusunda bilgili olmak yaralanma sonrası hasar şiddetini azaltabilir, hatta iyileşme süresini kısaltabilir. Yaralanan bölge yukarı kaldırılarak istirahate alınmalı, elastik bandaj ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Soğuk uygulama direkt cilde temas etmeden yapılmalıdır. İlk müdahalenin ardından uygun en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye açıklamalarda bulundu.

#spor #sağlık
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