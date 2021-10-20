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Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı

Futbolun en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldinho, PSG'nin onur konuğu olarak Leipzig maçına geldi. Bir dönem PSG forması giyen Ronaldinho, özel yetiştirdiği Messi'nin yanına gidip sarıldı. Uzun süredir görüşmeyen ikilinin samimi şekilde sarıldığı anda tribünlerden alkışlar koptu. Sakatlığı sebebiyle oynayamayan Neymar da maça gelen Ronaldinho'nun yanından bir an olsun ayrılmadı. Cezaevine girip çıkan efsanenin yaşlanmış halini görenler duygusal anlar yaşadı.

Spor 20.10.2021, 12:32
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı

PSG-Leipzig maçında çok özel bir konuk vardı. Ronaldinho, Avrupa sahnesine çıktığı PSG'nin maçını tribünden takip etti. Brezilyalı efsane, maçtan önce eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye sarılıp, şans diledi. İkilinin sarıldığı anlarda tribünler de alkışla karşılık verdi.

NEYMAR İLGİLENDİ

41 yaşındaki Ronaldinho'nun yıllara yenik düşmesi de futbolseverleri duygulandırdı. Brezilyalı efsane, cezaevine girdiği dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yürek burkmuştu. PSG'nin Brezilyalı yıldızı, maça gelen efsanenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Ronaldinho ile yakından ilgilendi.

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