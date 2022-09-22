Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Ligin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kaç maç ile son buldu.