Rıdvan Yılmaz: "Mutluluğuma mutluluk eklendi."

Milli Takım 'ın Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından geç futbolcu Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Rıdvan'ın açıklamaları şöyle;

Çok mutluyum. Çok güzel bir galibiyet aldık. Buna ihtiyacımız vardı. Golden sonra kimse ne düşündüğünü bilmiyordu. Çok ağladık. Sonuna kadar bırakmadım. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz. Mutluluğuma mutluluk eklendi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve galibiyet geldi. Gerçekten çok mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz.