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Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 - DG Sivasspor: 1
Rezerv Lig’in 2. hafta maçında Adana Demirspor ile DG Sivasspor karşılaştı. Müsabakayı Adana temsilcisi 3-1’lik skorla kazandı.
Spor 15.08.2022, 11:47
Rezerv Lig’in 2. hafta maçında Adana Demirspor ile DG Sivasspor karşılaştı. Müsabakayı Adana temsilcisi 3-1’lik skorla kazandı.
Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig’in 2. haftasında, Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor tesislerinde oynanan ve Volkan Okur, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci hakem üçlüsünün yönettiği maçı Adanaspor kazandı.
Maçın 24. dakikasında Berk Yıldız, 42. dakikasında Salih Kavrazlı ve 45+2. dakikada Jovan Mavex’in attığı goller Adana Demirspor’u galibiyete taşıdı. Yiğidolar’ın tek golü ise 20. dakikada Emirhan Tak’tan geldi.
Bu skorun ardından Sivas temsilcisi, 1 puanda kalarak 13. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 3’e çıkartarak 9. sıraya yerleşti.