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Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.
Spor 13.09.2022, 12:19 13.09.2022, 12:30
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.
Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa ekibi Rennes ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’da deplasmanda oynayacağı müsabakayı Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
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|10
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|10
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|10
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|6
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|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
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|4
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|4
|3
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|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|9
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|6
|8
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|6
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|6
|7
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|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
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|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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