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Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Spor 13.09.2022, 12:19 13.09.2022, 12:30
Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa ekibi Rennes ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’da deplasmanda oynayacağı müsabakayı Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

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