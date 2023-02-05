Pınar Karşıyaka, taraftarıyla güzel

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı rakibi Beşiktaş’ı 94-90 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon taraftarı önünde çıktığı maçlarda 8. galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dün akşam saatlerinde Beşiktaş ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 184 sayının çıktığı zorlu karşılaşmayı İzmir temsilcisi 94-90 kazanan taraf oldu. Kritik anlarda taraftarının yoğun desteğini alan yeşil-kırmızılılar, bu sezon evindeki 8. galibiyetini elde etti. Maç sonu röportajında da taraftara ayrı bir parantez açan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Maçta geriye düştüğümüz anlarda taraftarın desteği çok önemliydi. Biz iyi oyunla onları maça ortak ettik, sonra bizim düştüğümüz yerde onlar bizi oyuna ortak etti" şeklinde konuştu.