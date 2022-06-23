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Pınar Karşıyaka, Angel Delgado’yu kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado’yu kadrosuna kattı.

Spor 23.06.2022, 18:55
Pınar Karşıyaka, Angel Delgado’yu kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado’yu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum ve Thomas Akyazılı’yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Bilbao Basket takımında forma giyen 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado’yu renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, Delgado’ya “Hoş geldin” dedi.

2.06 boyundaki Angel Delgado, 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon İspanya’da 11.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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