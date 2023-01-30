Pınar Karşıyaka, 100 atmayı seviyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon en fazla maçta 100 ve üzeri sayı atan takım konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Galatasaray Nef’i 103-91 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon üçüncü kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor elde etmiş oldu. Daha önceki iki maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes’i 112 sayı atarak mağlup ederken; 14. hafta müsabakasında ise Büyükçekmece’yi 104 sayı atarak yenmişti. Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli rakamları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.