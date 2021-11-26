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Adalet Bakanı Gül: “Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum”
PFDK, derbi sonrası Galatasaray’da kulüp başkanı Burak Elmas’a, yönetici Rezan Epözdemir’e ve Teknik Direktör Fatih Terim’e toplam 505.500 TL para cezası verdi.
PFDK, derbi sonrası Galatasaray’da kulüp başkanı Burak Elmas’a, yönetici Rezan Epözdemir’e ve Teknik Direktör Fatih Terim’e toplam 505.500 TL para cezası verdi.
Spor 26.11.2021, 00:19
PFDK, derbi sonrası Galatasaray’da kulüp başkanı Burak Elmas’a, yönetici Rezan Epözdemir’e ve Teknik Direktör Fatih Terim’e toplam 505.500 TL para cezası verdi.