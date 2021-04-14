Pentatlon Dünya Kupası dördüncü ayağı başlıyor

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yapılan üçüncü dünya kupası müsabakalarının ardından, milli pentatletler, 15-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yine Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek UIPM Pentatlon Dünya Kupası’nın dördüncü ayağında Tokyo Olimpiyatları’na yönelik puan elde etmek için yarışacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları’na puan veren dört dünya kupası müsabakalarından dördüncüsü, 15-18 Nisan 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilecek. ‘Dördüncü UIPM Pentatlon Dünya Kupası’ müsabakalarına Türkiye’den büyükler kategorisinde yarışacak 2 kadın 3 erkek olmak üzere toplam 5 milli sporcu katılım gösterecek. Bulgaristan’da düzenlenen Üçüncü Dünya Kupası’nda Türkiye’yi milli kadın sporculardan İlke Özyüksel, İpek Akşin; erkek sporculardan ise Arda Selçuk, Buğra Ünal ve Dora Nusretoğlu temsil edecek.

Bulgaristan’da yapılacak Dördüncü UIPM Pentatlon Dünya Kupası’nın ilk gün yarışları; ‘yüzme’, ‘eskrim’, ‘laser run’ etaplarından oluşan kadınlar kategorisinde, ikinci gün yarışları ise yine aynı etaplarda yapılacak erkekler kategorisi müsabakaları ile başlayacak. Ardından ön elemeleri geçerek başarılı olan 36 kadın sporcu 17 Nisan’da, ön elemelerde başarılı olan 36 erkek sporcu da 18 Nisan’da yapılacak Dünya Kupası final turunda; ‘yüzme’, ‘eskrim’, ‘binicilik’, ‘laser run’ etaplarında Tokyo Olimpiyatları için puan toplamak için mücadele edecek.

Milli pentatletler 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak müsabakaların ardından Macaristan’da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali’nde Tokyo Olimpiyatları’na katılmak için gerekli olan puanları toplamak için yarışacak. Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’nin azami iki kadın ve iki erkek pentatletle temsil edilme hakkı bulunuyor.