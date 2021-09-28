Pendik’te Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi kapılarını açtı

Pendik Belediyesi tarafından yaptırılan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin açılışı geçekleştirildi. Açılışa olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı. “İnşallah buraya antrenman yapmaya da geliriz” diyen Sürmeneli, açılışta yaptığı konuşmada, “Adımın böyle spor salona verilmesi de ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.

Pendik’te Yayalar Mahallesi’nde inşa edilen, Pendik Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin açılışı resmi törenle gerçekleşti. Açılışa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Eda Lermi Zorer ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta Pendik Müftüsü Musa Bilgiç’in duaları sonrası kurdele kesim merasimi yapıldı.

“İnşallah antrenman yapmaya da salona geliriz” diyen Busenaz Sürmeneli, “Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Tokya’ya gidip altın madalyayı kazanıp geldik. Çok güzel duygular yaşadık, ağladık ama Türkiye’ye gelince insanların bana bakış açışı değişti. Bana gururla bakan gözler arttı. O yüzden de çok mutluyum. Herkes boksa, spora yönlenmeye çalışıyor. Çok gurur verici bir şey. Ama adımın böyle bir spor salonuna verilmesi, ölümsüzleştirilmesi de ayrı bir gurur. Düşünsenize bir çocuk evden çıkarken diyor ki; ‘Ben, Busenaz Salonu’na gidiyorum’. Her gün insanların kulaklarında bir kez bile olsa ismim geçecek” dedi.

Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme ise, “Çok mutluyuz tabii böyle güzel bir günde tekrar bir aradayız. Olimpiyat altın madalyası kazandığımız günden bu yana bu tatlı heyecanlar, devam ediyor. Bizi çok mutlu ediyor tabii. Burada bu salonun açılmasına vesile olan Ahmet Cin beyefendiye bu düşüncesinden ötürü çok teşekkür ederim. Bu güzel ismin İstanbul Pendik’te ölümsüzleştirilmesi yeni Busenaz’ların ülkemize kazandırılması açısından çok güzel bir hareket. İnşallah buradan yeni Busenaz Sürmeneli’ler çıkar” diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de, “Busenaz kızımız şampiyon olarak Türk milletinin gönlünde taht kurdu. Orada kalıcı hale geldi. Biz de kurmuş olduğumuz tesise adını vererek fiziki olarak kalıcı olsun diye böyle bir düşünce içinde olduk. İnşallah onun başarıları burada yetişecek olan gençlere, sporculara örnek olacak. Yeni Busenaz’ları bu tesisler ile kazanmış olacağız” cümlelerine yer verdi.