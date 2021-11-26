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Özgür Ekmekçioğlu: "Çok duygulandığımız bir gün oldu"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’yla ilgili olarak, "Çok duygulandığımız bir gün oldu. Stadyuma Mustafa Denizli hocamızın adını verdiler. Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmiş olması bizim çok önemli" dedi.

Spor 26.11.2021, 23:09
Özgür Ekmekçioğlu: "Çok duygulandığımız bir gün oldu"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’yla ilgili olarak, "Çok duygulandığımız bir gün oldu. Stadyuma Mustafa Denizli hocamızın adını verdiler. Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmiş olması bizim çok önemli" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Altay deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bugün açılışı yapılan yeni stadyumlarıyla ilgili olarak, "Çok duygulu bir gün geçirdik. 2013’te yıkılan stadyumumuz bugün çok şükür açıldı. Başbakanımız Binalı Yıldırım’ın temelini attığı, bugün de Cumhurbaşkanımızın açtığı, Spor Bakanlığımızın yaptığı bu nadide stadyumu 100 yıldan fazla var olan tarihi Alsancak Stadyumu’nun açılışını yaptı Cumhurbaşkanımız. Çok duygulandığımız bir gün oldu. Stadyuma Mustafa Denizli hocamızın adını verdiler. Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmiş olması bizim çok önemli. Kendisi 18 yıl kulübümüzde oynadı. Neredeyse futbolu burada bıraktı. Türk futbolunda teknik direktör olarak da önemli bir kariyeri olan hocamızın, kendisine bu ismin verilmesi bizim için şeref oldu. Beklediğimiz bir isimdi. Son dakikaya kadar sürpriz yaptılar, bize de söylemediler. Cumhurbaşkanımız bugün depremde yıkılan yeni evlerin teslimini yaptı. Orada açıkladı. O sırada eski kulüp başkanımız Mahmut Özgener, ben ve hocamız yan yanaydık. Gözlerimiz doldu. Bizim için çok kıymetliydi. Çok mutluyum" diye konuştu.

Stadyumun çok az işi kaldığını ifade eden Ekmekçioğlu, "Gönlümüzden geçen en kısa zamanda, Hatay maçını orada oynayalım. Gün sayıyoruz. Bir an önce açmak istiyoruz inşallah en kısa zamanda orada oynayacağız. Her şey hazır. Çimler de çok güzel. Bugün Cumhurbaşkanımız, hocamızla kısa paslaşmalar yaptılar. En kısa zamanda orada oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Bizim için önemli olan bu maçta puan alabilmekti"

Başakşehir maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekmekçioğlu, "Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a ve yönetimine çok teşekkür ederim. Muhteşem bir misafirperverlikle bizi ağırladılar .Türk futboluna da bu yakışır. Kendileri örnek oluyorlar. Çok ciddi çıkış yakalayan Başakşehir ile maç yaptık. Bizim için önemli olan bu maçta puan alabilmekti. Galibiyet isteriz ama hava da yağmurlu, zor bir maç oynadık. Puan kazanmak güzel. Eksiklerimiz vardı. O birlik, beraberliği yakalayabilmek için aile olarak tam bir arada olmamız gerekiyor. Puan kaybettik mi kaybetmedik mi onu bile algılayamadık. Orası bizim için bir stat değil, bir ev, yuva. Mustafa Denizli bugün Mustafa Denizli ise tarihinde nice şampiyonluklar yaşadıysa hepsi burada var olmuştu. O kadar oraya konsantreydik ki şimdi lige geri döndük. Sakat oyuncularımız da geliyor. Yuvamıza da döndüğümüzde galibiyet serilerine ulaşacağımıza inanıyorum. Takımımıza, hocamıza, camiamıza bu birlik beraberliğimizi yakalayacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

"Her zaman hocamız da takımımız da kazanmaya odaklı"

Süper Lig’in 15. haftasında konuk olacakları Galatasaray karşılaşması için ise Özgür Ekmekçioğlu, "Galatasaray çok büyük bir camia, zaman zaman bizden çıkan oyuncularımız orada var oldu. O yüzden camiaya da çok uzak değiliz ama bizim oynayacağımız her maçta tabii ki ilk etapta kazanmak olacaktır. Altay bu ligde sürpriz takımlardan birisi gördüğünüz gibi. Her zaman hocamız da takımımız da kazanmaya odaklı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım var sahada. Eminim Galatasaray maçı da bizim diğer maçlarımız gibi çok heyecanlı ve Türk futbol severlerine heyecan yaşatacak bir maç olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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