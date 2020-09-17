(Özel haber) Milli sporcu Rumeysa Coşkun, gözünü Avrupa’ya dikti

50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’ndan başarılı dereceler elde eden milli atlet Rumeysa Coşkun, şimdiki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu söyledi.

Ispartalı milli atlet Rumeysa Coşkun, hedeflerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Rumeysa Coşkun, Balkan şampiyonu olmasının ardından hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Coşkun, hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyerek, "Balkan Şampiyonası çok iyiydi. Bekliyorduk, çok çalıştık gerçekten. Bir sürü antrenman yaptık. Pandemi dönemi çok zordu. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Evde dahi çalışmaya çalıştık. Uzun bir aradan sonra tekrar milli takıma yükseldim. İnşallah devamı gelecek. Bu süreçte ailem, hocalarımız, kulübümüz Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Balkan şampiyonu olduk. Seneye U-23 büyüklerde yarışacağım. Hedefler daha yüksek olacak. U-23’lerde işim zor olacak ama inşallah başarırız. Büyüklerde Avrupa, dünya şampiyonlukları. Olimpiyatlarda yarışmayı çok istiyorum" dedi.

Lütfü Yılmaz: "Bu başarıda Sibel Hoca’nın katkısı büyük"

Rumeysa’nın antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Lütfü Yılmaz ise Rumeysa’nın disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, "Rumeysa bu seviyeye gelinceye kadar ilkokuldan bu yana antrenman yaptı. İlk hocası Sibel Yılmaz ve ben Rumeysa’yı yetiştirdik. Daha önce balkan dereceleri vardı. Şimdi gençlerde balkan şampiyonu oldu. Ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğuna doğru gideceğiz. İdmanı seven bir hoca. Ayrıca Chakra Fitness Sahibi Burak Akpınar’a teşekkür ediyoruz. Bize salonunu açtı. Halter çalışmasından sonra fitness, ağır antrenmanlardan sonra sauna ve havuz imkanı da bizlere sundular. İnşallah Rumeysa Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecektir" diye konuştu.