Operasyon geçiren Bursasporlu Cüneyt Köz’den teşekkür mesajı

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, geçirdiği ameliyat sonrası camiaya teşekkürlerini ileterek, “Şimdi daha güçlü dönme vakti” mesajını verdi.

TFF 1. Lig’in ekiplerinden Bursaspor’da, sağ ayak bileğinden yaşadığı sıkıntı sonrası ameliyat olan Cüneyt Köz, camiaya seslendi. Geçirdiği operasyon sonrası doktoruyla birlikte sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, bu karenin altına da, “Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi daha güçlü dönme vakti” notunu düştü. Tecrübeli futbolcu doktoruyla ilgili de, “Ellerine sağlık hocam, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başarılı bir operasyon geçiren Cüneyt Köz’ün, 6-8 haftalık rehabilitasyon döneminin ardından tekrar sahalara dönmesi öngörülüyor.