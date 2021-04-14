Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ı ziyaret etti

Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-Kırmızılı takımda bir süredir tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Galatasaray'dan Omar'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD'de kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor. Oyuncumuzun geri dönüşü için tarih vermekten imtina ediyoruz." ifadeleri kullanıldı...

(Fanatik)