Olimpiyatlarda son kota Erzurum’dan

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 12-13 Haziran tarihleri arasında organize edilen Uluslararası Erzurum SPRINT ve Bayrak Kupası, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti’nde yapılacak. Organizasyon öncesi Erzurum Yakutiye Kent Meydanı’nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Erzurum SPRINT ve Bayrak Kupası’na; Türkiye, Ukrayna, Belarus, İran, Romanya, Lübnan ve Umman olmak üzere 7 ülkeden yaklaşık 90 sporcu katılacak. Yarışlara birçok ulusal ve uluslararası sporcu olimpiyatlara gidebilmek için kota almaya çalışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, milli sporculardan Oğuz Uyar ve Büşra Yıldırım basın mensuplarına organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Erzurum’da 6.’cısı organize edilen Bayrak Cup denilen uluslararası ve aynı zamanda da Balkan Şampiyonası olan bayrak yarışmalarını ülkemiz ve Erzurum’da yapacağız. Bu organizasyon 6 yıl önce Balkan Federasyonu As Başkanı seçildiğim zaman oradaki ilk icraatımız olarak bu organizasyonun Balkanlarda ve Erzurum’da yapılması konusunda tescilledik ve kabul edildi. Yapılacak bu organizasyon hem Türkiye açısından ve aynı zamanda da dünya atletizmi açısından Avrupa atletizmi, Balkan atletizmi açısından son derece önemli bir organizasyon, bu organizasyonun bir özelliği 2 bin rakımda çok fazla şehir olmadığını biliyoruz. Çok fazla atletizm sahası olmadığını biliyoruz. Bunun için Erzurum özellikle de SPRINT koşularında çok önemli avantaj sağlıyor. Erzurum’un havası, yapısı, hali hazırda bulunan mevcut sahalarımızın düzenli oluşuyla Erzurum’da yarışmalara katılan her sporcu, yarışlarda mutlaka Türkiye rekorları elde etmiştir. Bugün de burada organize edilen yarışlarda Türkiye rekorlarının çıkmasını bekliyoruz. Pandemiden dolayı belki katılım sayısı az olabilir, şunu ifade edebilirim ki pandemi dolayısıyla katılan ülke sayısından daha fazla ülke Türkiye’ye giriş yapamadı, nedeni ise sporcular 2 veya 3 ülkeye gidip ondan sonra Türkiye’ye gelmeleri durumu var, dolayısıyla pandemi kuralları çerçevesinde mecbur olarak karantinaya girmeleri gerektiğindendir. Bu durumdan dolayı da 7 ülke sporcuları Erzurum’da yarışacak. Bu organizenin bir özelliği olimpiyatlara gidecek sporculara direkt kota verilmesidir. Bu organizeden olimpiyat kotasını geçen her sporcu Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini direkt olarak almış oluyor” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ikinci etabında Hindistan, Çin, Belarus, Ukrayna ve Türk Milli Takımı’ndan 18 olimpiyat kotası çıktığını hatırlatan Çintimar, “Kotaların alındığı şehirlere bakacak olursanız, Erzurum ismi halen daha 3 veya 4 kotanın ardından görünür. Dünya ve Avrupa’nın gözü Erzurum’da ve yapılacak yarışlarda olacaktır. Buradan alınacak kotalar birçok ülke sporcusunu belki de kota dışına itmiş olacaktır” dedi.

Yarışmada yer alan milli sporcular Oğuz Uyar ve Büşra Yıldırım ise dereceye girerek kota almak için mücadele edeceklerini dile getirdiler.