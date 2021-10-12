Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum’da kampa girdi

Tokyo Olimpiyatları’nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Fenerbahçe ve Milli Takım sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonası için hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor.

Olimpiyatların bitiminden sonra, bir süre dinlenen Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Aralık 2021’de İstanbul’da yapılacak.

Olimpiyatlarda kadınlar boks dalında ülkemizi temsil edip gümüş madalya kazandıran Fenerbahçe ve Türk Milli Takım Kadın Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Aralık 2021’de İstanbul’da organize edilecek 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na sıkı şekilde hazırlanabilmek için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girdi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu İHA’ya yaptığı açıklamada, “Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan sonra antrenmanlarıma bir süre ara verdim. Dinlenme fırsatı bulduktan sonra Aralık 2021 ayı içerisinde İstanbul’da yapılacak 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na hazırlanabilmek için Erzurum’a geldik ve hocamla burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenmanlarımıza başladık. Erzurum’da 2 haftalık bir kamp sürecimiz var. Erzurum’daki antrenmanlarımızı tamamladıktan sonra Bolu ve İzmir’de kampa gireceğim. Tokyo 2020’ye nasıl hazırlandıysam aynı ciddiyetle yarışmalara hazırlanıyorum. İstanbul’da yapılacak 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda şampiyon olmak istiyorum. Bunun için antrenmanlarıma sıkı çalışmayla başladım. Erzurum’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenmanıma devam ediyorum. Umarım ki Türkiye’ye şampiyonluk getirmek nasip olur” dedi.

Olimpiyat ikincisi Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu’na Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan büyük destek vererek Buse’nin antrenmanlarını yakından takip ediyor.