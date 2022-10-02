Off-road tutkunları Sivas’ta buluştu

Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen “Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali-3” start aldı.

Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşattı. 40 ilden 120 aracın katıldığı off-road yarışlarında araçlar motor hacimlerine göre 7 ayrı kategoride yarışırken sporcular dereceye girmek için çaba sarf etti.

Yarışlarda zaman zaman bazı araçlar devrilme tehlikesi yaşadı. Diğer yandan çamura saplanan araçlar ise çekici ve kepçe yardımı ile çıkarıldı. Binlerce vatandaşın izlediği off-road yarışları büyük beğeni topladı. 1 gün sürecek olan yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

Kadın Off-road’cılar kıyasıya yarıştı

Diğer yandan heyecan dolu yarışlara katılan kadın Off-road tutkunları ise kıyasıya mücadele etti. Parkuru tamamlayan kadın sporcular, vatandaşlardan alkış topladı.

Off-road yarışları için farklı illerden katılım gösteren sporcular ise, sporu sevdikleri ve çok heyecanlı geçtiğini belirterek Sivas Belediyesi’ne teşekkür etti. Parkurun heyecan verici olduğunu ifade eden katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştıklarını belirttiler.