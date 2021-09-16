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Nwakaeme, Kasımpaşa’yı seviyor

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile Süper Lig kariyerinde en fazla golü Kasımpaşa’ya attı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atarak seriye bağlayan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa maçında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Spor 16.09.2021, 09:40
Nwakaeme, Kasımpaşa’yı seviyor

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile Süper Lig kariyerinde en fazla golü Kasımpaşa’ya attı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atarak seriye bağlayan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa maçında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı.

İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezondur bordo-mavili formayı giyerken 117 resmi karşılaşma da 37 gol attı. Başarılı futbolcu söz konusu gollerin 6’sını Kasımpaşa filelerine göndererek Türkiye kariyerinin en fazla golünü ise İstanbul temsilcisi karşı attı.

3 maçta 6 gol

Nwakaeme, Kasımpaşa’ya karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Nijeryalı oyuncu 2 maçta rakip fileleri boş geçerken 3 maçta ise 2’şer gol atarak 6 gole imza attı.

Seriye devam

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1’er gol olmak üzere 4 gol attı. Geride kalan 4 haftayı boş geçmeyen Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında da gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

10 puana direkt katkı

Ligde 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme’nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş’ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavili takımın elde ettiği puanlara direkt katkı sağlayan oyuncu 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin attığı 10 golün 4’ü ise Nijeryalı oyuncudan geldi.

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