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Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor

NİLÜFER BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, YARDIMCI ANTRENÖRLER HALUK KORKMAZ VE TAMER ALTAY, İSTATİSTİK ANTRENÖRÜ EMRE YANIK VE GEÇEN SEZON İLBANK FORMASI GİYEN PASÖR MERVE TANIL İLE SÖZLEŞME İMZALADI.

Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor

NİLÜFER BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, YARDIMCI ANTRENÖRLER HALUK KORKMAZ VE TAMER ALTAY, İSTATİSTİK ANTRENÖRÜ EMRE YANIK VE GEÇEN SEZON İLBANK FORMASI GİYEN PASÖR MERVE TANIL İLE SÖZLEŞME İMZALADI.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:11
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Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yardımcı antrenörler Haluk Korkmaz ve Tamer Altay, istatistik antrenörü Emre Yanık ve geçen sezon İlbank forması giyen pasör Merve Tanıl ile sözleşme imzaladı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle hem teknik hem de oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyespor’da baş antrenör Dehri Can Dehrioğlu’nun yardımcıları da belli oldu. Yeşil mavi beyazlı ekip, yardımcı antrenörlük görevlerine Haluk Korkmaz ve Tamer Altay’ı, istatistik antrenörlüğüne de Emre Yanık’ı getirdi. Daha önce de Nilüfer Belediyespor’da görev yapan Haluk Korkmaz, ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt Spor Kulübü gibi takımlarda çalıştı. Bulgaristan Milli Takımı ve Türkiye U20 Millî Takımı’nda da yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Korkmaz, görev aldığı takımlarla CEV Challange Cup, Golden European Ligi şampiyonlukları ve Millî Takım U19 Balkan Şampiyonluğu elde etti.

Geçen sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Tamer Altay da, 2016-2019 sezonları arasında da Nilüfer Belediyespor’da istatistik antrenörü olarak görev yapmıştı. Takıma yeni katılan istatistik antrenörü Emre Yanık da, antrenörlük kariyerine Nilüfer Belediyespor ile başladı.

Nilüfer Belediyespor, oyuncu kadrosuna da pasör olarak görev yapan Merve Tanıl’ı transfer etti. Kariyerine Yeşilyurt’ta başlayan Merve Tanıl, TED Kolejliler, Çanakkale Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak İlbank forması giymişti. Tanıl, 2017-2018 sezonunda da Nilüfer Belediyespor’da görev yapmıştı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, daha önce Sarah Wilhite, Fulden Uras, Emily Maglio, Yasemin Şahin Yıldırım, Willow Marie Johnson ve Merve Nezir’i kadrosuna katarken, Buse Kayacan ve Aybüke Özdemir’le de sözleşme yenilemişti.

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