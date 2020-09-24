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Nihat Özdemir’den Budapeşte Büyükelçisi Oktay’a ziyaret
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, TÜRKİYE'NİN BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİSİ AHMET AKİF OKTAY'I ZİYARET ETTİ.
Spor 24.09.2020, 13:33
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ı ziyaret etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, udapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’a ziyarette bulundu. Budapeşte Büyükelçiliği’nde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı. Ziyarette Özdemir, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay’a A Milli Takım forması takdim etti.
Başkan Özdemir ve TFF heyeti, Budapeşte’de bu akşam Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.
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