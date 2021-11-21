Necati Erkmen: "Hayat devam ediyor"

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Üzgünüz, kaybettik. Hayat devam ediyor” dedi.

Spor Toto 1 Lig’in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 1-0 kaybeden MKE Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Erkmen açıklamasında, "Arkadaşlar hayat devam ediyor. Üzgünüz, kaybettik. Zorlu bir lig. Tekrar söylüyorum; kaybettik üzgünüz” diye konuştu.