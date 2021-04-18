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Nazım 28 gün sonra 11’de

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Nazım Sangare, ligde 28 gün aranın ardından ilk 11’de görev aldı.

Spor 18.04.2021, 19:02
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Nazım 28 gün sonra 11’de

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Nazım Sangare, ligde 28 gün aranın ardından ilk 11’de görev aldı.

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’de Nazım Sangare 28 gün aranın ardından 11’de görev aldı. Gökhan Gönül’ün sakatlığı sebebiyle Emre Belözoğlu tarafından 11’de şans verilen Sangare son olarak 31. Haftada Beşiktaş mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı.
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