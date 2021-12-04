banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

Mustafa Denizli: "İstanbul deplasmanlarından mağlubiyetsiz dönmek önemli"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2 hafta üst üste oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarından mağlubiyet almadan ayrılmanın kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Spor 04.12.2021, 22:34 04.12.2021, 23:00
Mustafa Denizli: "İstanbul deplasmanlarından mağlubiyetsiz dönmek önemli"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2 hafta üst üste oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarından mağlubiyet almadan ayrılmanın kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Altay, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü gidişatlarını telafi etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Sezon başında başladığımız kadrodan zor durumda bırakacak sakatlıklar yaşadık. İki deplasman puanı bizim için önümüzdeki haftalar adına ümit verici. Bugün Galatasaray gibi bir takımdan 2 golle puan almak önemli. Hatta oyunun bazı bölümlerinde her iki takımın da gole yaklaştığı pozisyonlar oldu. Galatasaray’ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Bugün benim için de duygusal bir maç oldu. Bugün 90 dakika rekabet yaşayan iki tane takımda uzun yıllarım geçti. Futbolculukla başladığım kulüp Altay’da 18 yıl, Galatasaray gibi bir camiada da 9 yıl süren futbolculuk, teknik direktörlük yaptım. Saha kenarında iki takım maçını izlemek son derece farklı duygular yaşatıyor. Neticede başında olduğum takımın şartlar ne olursa olsun başarısı için çalışıyoruz. Çalıştığımız camialarda aynı ciddiyetle işimizi yapmaya çalışıyorum. Müthiş bir taraftar desteği vardı. 1-0’dan sonra daha dikkatli olsak özellikle ceza sahası içinde kullandığımız toplarda gecikme yaşadık. Galatasaray’ın da pozisyonları var. Bu maçı seyredenler temposundan mücadelesinden gollerinden her şeyinden keyif almış olabilir diye düşünüyorum. Güzel maç oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Yeni kurulmuş bir takımız. Sezon başında yaklaşık olarak bu haftalarda düşündüğüm puanın 1 puan gerisindeyiz. Bunu telafi edecek kadroya sahibiz. Önümüzdeki haftalarda bu maçta görev yapmayan sakat cezalılar dönünce tempomuz daha da yükselecek. 2 haftalık İstanbul deplasmanlarından mağlubiyet yaşamamamız önemli” şeklinde konuştu.

“Hata varsa da hatalar insanlara mahsus”

Mustafa Denizli, yedikleri ilk golde faul olup olmadığıyla ilgili yöneltilen soruya ise, “Bizim yediğimiz golde çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Sadece futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir. Orada müdahale olduğunu söylüyorlar. Neticede ben de baktım temas var gibi. Hem Cüneyt hoca hem VAR’daki arkadaşların verdiği karar. Çok faza üzerine konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. İster saha içi ister VAR olsun. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birini bu pozisyona böyle karar vermesini saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltıyı izleyemedim. Ceza sahasında oyuncuların tepkileri penaltı olduğu şeklindeydi. Neticede Cüneyt hoca geldi, izledi. Aynı kanaatte olması gerekir ki penaltı verdi” ifadelerini kullandı.

“Bize misafir olan yöneticilerle sohbet etmeyelim mi?”

Denizli, İzmir’de Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesiyle ilgili yöneltilen sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticiler benim arkadaşım onlarla oturmam kadar doğal bir şey olamaz. Bize misafir olan yöneticilerle sohbet etmeyelim mi? Doğru, oturdum. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başındayım. Bu camiada büyük mutluluklar yaşamış biriyim. Buradaki görev benim adıma son derece önemli. Şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim.”

“Maçın sonunda yaptığımız hamleler kazanmak içindi”

2 hafta üst üste İstanbul’da oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray maçlarından mağlubiyetsiz ayrılmanın önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Denizli, “2 hafta arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakip son haftalarda en iyi futbol oynayan 5 hafta kazanan rakiple oynadık. Psikolojik olarak baskıyı kabul ettik. O futbolla ilgili son derece hoşnut olmadığım görüntüydü. Bugün öyle değildi. Galatasaray gibi rakibe karşı öyle bir savunma ile oynamadık. Maçın sonunda yaptığımız hamleler kazanmak içindi. Neticede bizim için son görüntü önemli. Son haftalarda taşıyabileceğimiz görüntü” değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 15 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7