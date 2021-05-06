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Mustafa Cengiz yeniden başkanlığa aday olmayacak
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Spor 06.05.2021, 18:08
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinden beri sarı-kırmızılılarda başkanlık yapıyordu.