Mustafa Cengiz Arda Turan'dan özür diledi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açmıştı.

NE DEMİŞTİ?

İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.

İzmir’de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in Kaptan Arda’yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.

"BEN SİZİ MOTİVE ETMEK İSTEDİM"

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray TV’deki konuşmasında, “Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek” diyen Cengiz’in, maçtan önce, “Ben sizi motive etmek için böyle söyledim” diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

FUTBOLCULAR REAKSİYON VERDİ

Galatasaray bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Bundan önce, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında kalesinde ilk golü gören sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaları kazanamamıştı. Bu gelenek dünkü Göztepe maçıyla sona erdi.

(Ensonhaber)