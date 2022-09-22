Muradiye’de Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi

Van’ın Muradiye ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Muradiye Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ In Katılımıyla Muradiye’de Kamu Kurum Müdürleri Ve Öğrenciler Pedal Çevirdi! Avrupa Hareketlilik Haftası Çerçevesinde, Belediye Başkanlığı Önünde Başlayan Etkinlik Renkli Görüntüler İle Son Buldu. "Sağlıklı Ve Güvenli Hareketlilik” Temasıyla ’Avrupa Hareketlilik Haftası düzenlenen Van’ın Muradiye ilçesinde kısa bir konuşma yapan Kaymakam Aydoğan “Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” İçin; Bisiklet Sürüyoruz. Spora sporcuya ve hareketliliğe katkı için kapalı yüzme havuzu ve spor sahası projesini en kısa zamanda başlatıyoruz deniidi.

Etkinlik bisiklet sürüşü ve koşu ile son buldu.