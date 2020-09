Müge Boz ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile adrenalin tavan yaptı

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı Türkiye Rallisi’nde büyük bir heyecan yaşandı. Ekstrem sporlara tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Müge Boz, Türkiye’de rallinin efsane isimlerinden Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın bol dumanlı ve adrenalin dolu test etabında Avcı’ya co-pilotluk yaptı.

Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sezonun 5. ayağına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi heyecanlı bir etaba sahne oldu. Marmaris’in muhteşem doğasını arkasına alan yarış etaplarında, dünyanın en yetenekli yarışçıları kelimenin tam anlamıyla tozu dumana katmaya hazırlanıyor.

Yarışların öncesinde ise ekstrem sporlara olan tutkusuyla tanınan güzel oyuncu Müge Boz, rallide inanılmaz bir deneyim yaşadı. Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FİA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı pilot koltuğunda oturarak bir test etabı gerçekleştirdi. Adrenalinin zirvede olduğu bu sürüşte Red Bull sporcusu Avcı’ya, Müge Boz co-pilot koltuğundan eşlik etti. İzleyenlerin unutamayacağı o eğlenceli anlar ise an be an videoya alındı.

“Ben yarışmak için doğmuşum”

Müge Boz’un heyecanının ve gerginliğinin gözlerinden okunduğu o anlara ilişkin yorumu ise şöyle oldu: “İnanılmaz bir tecrübeydi. Ben yarışmak için doğmuşum, bunu anladım. Arabanın içinde tüm hücrelerime kadar yaşadığımı resmen hissettim. Yağız çok tecrübeli bir pilot. Onun direksiyonda olması bana kendimi öyle güvende hissettirdi ki. Yol şahane, rota ve doğa şahane. Adrenalin had safhada. Son ana kadar gün saymıştım ve bu deneyimin bir parçası olabildiğim için çok mutluyum.”

Sosyal mesafe kurallarına uyuldu

Dünyanın en yetenekli pilotlarını bir araya getiren yarışta, nefes kesen anlar yaşanması bekleniyor. FIA ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık protokollerinin uygulanacağı organizasyon, Marmaris, Ula ve Datça’da gerçekleştirilecek. Etaplara bu protokoller gereği seyirci alınmayacak.