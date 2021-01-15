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Millilerin, Hollanda ve Letonya maçlarının stadyumları belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın 24 Mart’ta Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 30 Mart’taki Letonya karşılaşması ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.
Spor 15.01.2021, 20:31
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A Milli Futbol Takımı’nın 24 Mart’ta Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 30 Mart’taki Letonya karşılaşması ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.A Milli Futbol Takımı’nın, mart ayında Türkiye’de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 24 Mart 2021 tarihinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Hollanda ile karşılaşacak. Letonya müsabakası ise 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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